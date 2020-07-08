Россиянам дали советы по выбору вкусного и безопасного мороженого

Каждое жаркое лето мороженое становится самым популярным лакомством. Чтобы не потеряться в изобилии видов и выбрать хороший десерт, эксперты советуют внимательно посмотреть на состав и упаковку.

«Обратите внимание на состав. На первом месте в настоящем мороженом в зависимости от сорта должны быть сливки или молоко. Не стоит бояться эмульгаторов, красителей и стабилизаторов, но желательно, чтобы таких ингредиентов было меньше и они были неискусственными и безопасными», — сообщили в «Росконтроле».

Специалисты объяснили, что далеко не все эмульгаторы и стабилизаторы вредны для здоровья. Например, каррагинан, гуаровая камедь и камедь рожкового дерева делаются на растительной основе. Чтобы не ошибиться с выбором, лучше отдавать предпочтение мороженому, выпущенному по ГОСТу.

«Перед покупкой оцените внешний вид мороженого. Оно должно быть не деформированным и не поврежденным, не слишком мягким, без ощутимых (или видимых) кристалликов льда», — отмечается в сообщении.

Если пачка мятая, то лакомство уже размораживалось. Эксперты предупреждают, что растаявшее мороженое может быть опасно для здоровья из-за нарушенной микрофлоры. Покупать холодный десерт советуют средней ценовой категории и только тех производителей, которые уже давно существуют на рынке.