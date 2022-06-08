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    08 июня 2022, 14:19

    Россиянам дали советы по выбору постельного белья

    Бизнесмен Забелин: при выборе белья стоит обращать внимание на состав ткани

    Оксана Лавнюженко

    Бизнесмен и руководитель фабрики по производству постельного белья Михаил Забелин рассказал россиянам, на что обращать внимание при выборе постельного белья. Об этом написал сайт NEWS.ru.

    Россиянам дали советы по выбору постельного белья

    По словам эксперта, в первую очередь при выборе белья надо смотреть состав ткани, то есть важен 100% хлопок без примеси синтетики.

    «Второе, на что стоит обратить внимание, — метод окраски и нанесения принта на ткань. При пигментации краска не проникает в волокна, такое окрашивание нестойкое, белье быстро тускнеет и оставляет следы на кровати и на теле. При реактивном методе краска проникает в саму структуру и окрашивает волокна, такой рисунок выдержит много стирок и сохранит яркость. Проверяется качество белья нехитрой процедурой: возьмите ватную палочку, смочите ее в воде и потрите образец ткани. Если ватная поверхность окрасится в цвет красителя, значит, краситель не стойкий и от покупки такого комплекта лучше отказаться», — посоветовал бизнесмен.

    По его словам, идеальным бельем является белье из сатина, бязи и поплина.