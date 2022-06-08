Россиянам дали советы по выбору постельного белья

Бизнесмен и руководитель фабрики по производству постельного белья Михаил Забелин рассказал россиянам, на что обращать внимание при выборе постельного белья. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам эксперта, в первую очередь при выборе белья надо смотреть состав ткани, то есть важен 100% хлопок без примеси синтетики.

«Второе, на что стоит обратить внимание, — метод окраски и нанесения принта на ткань. При пигментации краска не проникает в волокна, такое окрашивание нестойкое, белье быстро тускнеет и оставляет следы на кровати и на теле. При реактивном методе краска проникает в саму структуру и окрашивает волокна, такой рисунок выдержит много стирок и сохранит яркость. Проверяется качество белья нехитрой процедурой: возьмите ватную палочку, смочите ее в воде и потрите образец ткани. Если ватная поверхность окрасится в цвет красителя, значит, краситель не стойкий и от покупки такого комплекта лучше отказаться», — посоветовал бизнесмен.

По его словам, идеальным бельем является белье из сатина, бязи и поплина.