Россиянам дали советы по выбору новогодней елки

Директор сети елочных магазинов Владислав Пухарев рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе живой ели на Новый год. По словам эксперта, ветки у дерева должны выглядеть свежими и иметь естественный цвет. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Чтобы определить, здоровое дерево или нет, нужно на елочном базаре открыть ее от сетки, постучать ее по земле, чтобы веточки чуть-чуть расправились. Если веточки все свежие, на них полностью есть игла, на них нет сухих веток, если не сыплется зеленая игла с нее, это значит, что дерево здоровое, нормальное», — отметил он.

Покупателей не должно смущать то, что со ствола елки осыпаются иглы в умеренном количестве, главное, чтобы ветки были целыми. По словам эксперта, не стоит ставить дерево в доме около батарей.

«Не ставьте елку вблизи отопительных приборов, тогда она у вас дольше простоит. Обязательно берите подставочку с водой, тогда при доливании водой елка будет эту воду пить и тоже простоит где-нибудь на неделю дольше», — сообщил он.

Русская елка стоит примерно одну-две недели, пихта или сосна могут продержаться немного дольше, однако они, в отличие от ели, будут стоить примерно пять тысяч рублей. Обычная елка — около трех тысяч.