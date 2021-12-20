Россиянам дали советы по выбору новогодней елки
Эксперт Пухарев: ветки здоровой елки должны быть свежими, естественного цвета
Директор сети елочных магазинов Владислав Пухарев рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе живой ели на Новый год. По словам эксперта, ветки у дерева должны выглядеть свежими и иметь естественный цвет. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
«Чтобы определить, здоровое дерево или нет, нужно на елочном базаре открыть ее от сетки, постучать ее по земле, чтобы веточки чуть-чуть расправились. Если веточки все свежие, на них полностью есть игла, на них нет сухих веток, если не сыплется зеленая игла с нее, это значит, что дерево здоровое, нормальное», — отметил он.
Покупателей не должно смущать то, что со ствола елки осыпаются иглы в умеренном количестве, главное, чтобы ветки были целыми. По словам эксперта, не стоит ставить дерево в доме около батарей.
«Не ставьте елку вблизи отопительных приборов, тогда она у вас дольше простоит. Обязательно берите подставочку с водой, тогда при доливании водой елка будет эту воду пить и тоже простоит где-нибудь на неделю дольше», — сообщил он.
Русская елка стоит примерно одну-две недели, пихта или сосна могут продержаться немного дольше, однако они, в отличие от ели, будут стоить примерно пять тысяч рублей. Обычная елка — около трех тысяч.