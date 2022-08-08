Россиянам дали советы по выбору имени для кошки

Кошки охотнее откликаются на клички с шипящими звуками, это можно учитывать при выборе имени для питомца. Об этом для сайта РИАМО рассказала руководитель отдела пристройства центра для кошек «Муркоша» Ольга Васина.

«Очень часто в именах используются шипящие буквы. На них кошки реагируют наиболее активно и охотно», — сказала Васина.

Также можно выбрать необычное имя, в котором будет заключаться история котика. Такое имя станет запоминающимся и оригинальным.

«Часто в имени заключается какая-то история котика. Она может быть связана с местом, где его нашли, либо с предысторией, которая его характеризует», — отметила Васина.

Чтобы выбрать подходящее имя для кошки, нужно понаблюдать за ней, отметить ее реакцию на разные звуки и понять, какое имя подойдет именно вашему питомцу.

Всемирный день кошек отмечается 8 августа. Праздник был основан Международным фондом по защите животных Animal Welfare, чтобы привлечь внимание к бездомным котам.