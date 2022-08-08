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    08 августа 2022, 10:33

    Россиянам дали советы по выбору имени для кошки

    Полина Гребенщикова

    Кошки охотнее откликаются на клички с шипящими звуками, это можно учитывать при выборе имени для питомца. Об этом для сайта РИАМО рассказала руководитель отдела пристройства центра для кошек «Муркоша» Ольга Васина.

    Россиянам дали советы по выбору имени для кошки

    «Очень часто в именах используются шипящие буквы. На них кошки реагируют наиболее активно и охотно», — сказала Васина.

    Также можно выбрать необычное имя, в котором будет заключаться история котика. Такое имя станет запоминающимся и оригинальным.

    «Часто в имени заключается какая-то история котика. Она может быть связана с местом, где его нашли, либо с предысторией, которая его характеризует», — отметила Васина.

    Чтобы выбрать подходящее имя для кошки, нужно понаблюдать за ней, отметить ее реакцию на разные звуки и понять, какое имя подойдет именно вашему питомцу.

    Всемирный день кошек отмечается 8 августа. Праздник был основан Международным фондом по защите животных Animal Welfare, чтобы привлечь внимание к бездомным котам.