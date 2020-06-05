Россиянам дали советы по выбору хорошей черешни

Вряд ли найдется человек, который полностью равнодушен к черешне. Действительно хорошие ягоды гладкие и блестят, а зеленая плодоножка у них эластичная.

Советы по правильному выбору черешни дали специалисты Роспотребнадзора. Они опубликованы на сайте ведомства.

Эксперты обратили внимание, что кожица у черешни должна быть «чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин». Если же поверхность матовая, то это явный признак того, что ягоду сорвали давно.

У спелой и свежей черешни мякоть на ощупь плотная и упругая. Податливая пальцам ягода, скорее всего, либо перезрела, либо уже начала портиться.

В Роспотребнадзоре указали на наличие у черешни плодоножки. При ее отсутствии в месте прикрепления образуется «вход», через который могут попасть грязь и микробы. Свежую ягоду обычно характеризует эластичная плодоножка зеленого цвета. Потемневший и сухой отросток говорит о долгом хранении черешни. И вкус у нее, вероятно, будет не самым хорошим.

Покупать ягоду, напомнили в ведомстве, стоит только в местах, где качество черешни постоянно контролируют. Лучше не злоупотреблять покупками на стихийных рынках или с рук. Покупатель также вправе потребовать у продавца информацию о том, где и в каких условиях росла черешня.