Россиянам дали советы по выбору электроники параллельного импорта | 360°

Общество 04 ноября 2022, 16:45 Россиянам дали советы по выбору электроники параллельного импорта «Ридус»: при выборе техники параллельного импорта следует проверять ее оригинальность Unsplash

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Эксперты дали советы, как выбирать технику, ввезенную в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщило издание «Ридус».

В первую очередь следует оценить, насколько устройство адаптировано для использования в стране. Стоит проверить, например, тип вилки и частоты у смартфонов. Некоторые из них были произведены для конкретных регионов и в России их функционал окажется неполным.

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Член «Партии Роста» в Татарстане Олег Туманов посоветовал проверять покупку на оригинальность. Для этого нужно ввести серийный номер гаджета на официальном сайте производителя.

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«Бывает так, что официальная веб-страница производителя автоматически перебрасывает на российскую версию сайта, где серийные номера техники, выпущенные для других регионов, не отображаются», — рассказал он.

Чтобы обойти это ограничение можно использовать VPN, заключил Туманов.