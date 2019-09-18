Россиянам дали советы по выбору белого вина

Любителям белого вина рассказали, как выбрать качественный напиток. Он должен продаваться в стеклянной бутылке и быть прозрачным. Хорошо, если в магазине вино стоит в тени.

Советы по выбору алкогольного напитка дали специалисты Роскачества. Они опубликованы на сайте организации.

Наиболее популярные среди белых вин — итальянские. Их доля продаж в торговых сетях самая большая. Российские вина тоже постепенно становятся востребованными. Более того, зачастую цена на них гораздо привлекательнее, чем на импортный продукт.

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Чтобы не ошибиться в качестве напитка, отметили в Роскачестве, стоит покупать вино в стеклянной таре. В «пакетах» либо разлит винный напиток, либо наиболее бюджетный вариант продукции виноделия.

При выборе отечественных вин из винограда, который выращен в России, внимание следует обращать и на обозначение ЗГУ, то есть «вино защищенного географического указания».

Стоящее в магазине вино должно располагаться так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет. Вредит напитку и яркая подсветка, расположенная близко от полки. Посторонних включений в цвете спиртного не допускается — о его достойном качестве говорят чистота и прозрачность. Если же вино стало янтарным, то это свидетельствует о его окислении при производстве и хранении.

В Роскачестве заметили, что нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда — около 250 рублей. Именно столько стоит самое недорогое вино, на которое стоит в принципе обращать внимание. Качественный напиток по такой цене могут выпускать только самые крупные производители.

Белое вино подают к столу охлажденным до 8-12 градусов. Если напиток относительно недорогой, лучше подержать его в холоде подольше. Более «серьезные» раскроют свой букет при 11-12 градусов, уточнили в Роскачестве.

К вину подойдут морепродукты, холодные рыбные закуски, рыба на гриле, мясо птицы и всевозможные фрукты.