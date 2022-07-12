Россиянам дали советы по стилю в этом сезоне

Стилист и владелец сети салонов красоты CONTORA lisovets Влад Лисовец рассказал о модных новинках в текущем осеннем сезоне. Об этом написало ИА Nation News.

Как отметил эксперт в области моды, в последнее время тренды не особо меняются. На протяжении трех последних лет для осени остаются востребованными кожаные куртки, искусственный мех, длинные плащи.

«Я после февраля начал заниматься поиском российских брендов. И нашел их огромное количество. Есть реально бренды, которые, конечно, не масс-маркет, и ценовая политика не супердешевая, но масс-маркет в последнее время стоил очень дорого. Поэтому для всех желающих всегда можно будет найти и лаковую кожу, и мини юбки, которые в моде, с колготками плотными, которые можно будет носить и осенью, и зимой», — сообщил Лисовец.

Стилист добавил, что все модные вещи можно найти и у российских брендов.

«В целом те же вязаные свитера, которые в моде, ковровые свитера, свитера с принтами цветочными и так далее, все это можно найти в России», — отметил он.

Что касается обуви, то кроссовки полностью отходят на второй план, а в моду входят больше ботинки, остроносые казаки, то есть любая обувь на каблуке или на платформе, резюмировал эксперт.