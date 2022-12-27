Общество 27 декабря 2022, 22:22 Россиянам дали советы по созданию новогоднего настроения

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Издание «Ридус» перечислило несколько способов, которые помогут создать новогоднее настроение. Например, можно красиво упаковать подарки и подписать под них открытки.

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Еще один вариант: составить список желаний. Можно даже отправить письмо Деду Морозу. Кроме того, поднять настроение поможет новогодний плейлист. В него надо добавить песни, которые вызывают ассоциации с этим праздником. Украшение дома также создаст подходящую атмосферу: развесьте гирлянды, поставьте елку, чтобы ощутить приближение Нового года.