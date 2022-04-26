Россиянам дали советы по покупке недвижимости в 2022 году

Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала россиянам, какое жилье можно приобрести на выгодных условиях в 2022 году. Об этом написало ИА Nation News.

По словам специалиста, наибольшие риски могут возникнуть при покупке новой квартиры от застройщика. На этапе строительства дом может быть «заморожен» на неопределенный срок. Если граждане боятся попасть в такую ситуацию, им стоит присмотреться к жилью на вторичном рынке.

«Для каждого человека рекомендации индивидуальные. Если у вас есть материнский капитал и вы хотите им воспользоваться, но не хватает пару миллионов, вы можете освоить его. Если у вас есть какая-то сумма, воспользуйтесь льготой», — добавила специалист.

Она также отметила, что в настоящий момент ситуация на вторичном рынке стабилизировалась. Граждане смело могут рассматривать именно этот вид жилья.