Россиянам дали советы по покупкам на маркетплейсах

СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев рассказал, как правильно совершать покупки на маркетплейсах, чтобы не нарваться на мошенников. Об этом сообщило ИА НСН.

По его словам, перед любой покупкой у продавца можно запросить сертификат на товар.

«Модель маркетплейсов, на мой взгляд, самая безопасная модель для потребителя. Перед покупкой любой покупатель может запросить сертификат, это можно сделать либо через запрос к продавцу, либо обратиться в техподдержку. Продавец в короткий промежуток времени должен будет предоставить этот сертификат, иначе товар уберут с витрины, также продавец может получить штраф <...>», — отметил он.

Ермолаев добавил, что модель маркетплейсов хороша тем, что любой покупатель может заказать товар, а потом вернуть его. В категории детской одежды нормой является выкуп в среднем в 30-40%.