Общество 24 декабря 2022, 05:49 Россиянам дали советы по подготовке питомцев к встрече Нового года Зоопсихолог Филатова: укрытие в ванной поможет снизить стресс домашнего питомца при салюте Pxhere

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Многие домашние животные боятся громких звуков, в том числе и фейерверков, а в новогодние праздники эта проблема встает для их хозяев особенно остро. Для того, чтобы помочь питомцу легче перенести шум на улице, ветеринарный врач и зоопсихолог Ирина Филатова рекомендовала организовать для него комфортное укрытие. Об этом он рассказала в беседе с «Газетой.ru».

Как отметила Филатова, страх громких звуков у зверей не зависит от возраста, и хозяину нужно обеспечить безопасность домашнего животного. Зоопсихолог рекомендовала не открывать окна дома — это поможет снизить уличный шум, — и организовать питомцу укрытие.

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Для последнего лучше всего оборудовать комнату, которая находится дальше всего от источников шума. Филатова отметила, что для укрытия может подойти ванная комната, где чаще всего тихо из-за отсутствия окон.

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«Можно переставить туда лежанку питомца и миску с водой, а дверь оставить приоткрытой, чтобы он мог выйти, когда чувство тревоги пройдет», — отметила зоопсихолог.

В том случае, если питомец забился под диван и не выходит, то не следует специально доставать его ― возможно, там животное чувствует себя комфортнее. Лучше будет поставить поближе миску с водой или любимую игрушку домашнего животного.

Выйти на улицу для вечерней прогулки следует раньше по времени, отметила Филатова. Она рекомендовала обязательно пользоваться поводком и хорошо сидящим ошейником или шлейкой, а также перед прогулкой следует убедиться в наличии адресника с читаемым номером телефона на прогулочных аксессуарах.

Собаки, испугавшись громких звуков при запуске салютов, могут сорваться с поводка и убежать от хозяина, а для кошек испуг чреват летальным исходом, объяснила в беседе с «360» зоозащитник, волонтер, президент Фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина.