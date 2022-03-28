Россиянам дали советы по изучению китайского языка

Директор Института Конфуция при РГГУ Тарас Ивченко дал советы россиянам по поводу изучения китайского языка. Он заявил, что обучение с нуля занимает не меньше двух лет. Об этом написала «Газета.ru».

«Те, кто предлагают вам безо всякого труда, без выполнения домашних заданий, просто так освоить язык в естественном потоке речи — скорее всего, шарлатаны», — сообщил специалист.

Он отметил, что никакого ускоренного метода не существует. При изучении китайского необходимо настроиться на долгую и кропотливую работу. Без знания иероглифики и фонетики изучение этого языка невозможно.

«Вы не должны думать: „Я хотел бы учить только разговорный язык, ничего другого мне не нужно. Ну, и желательно месяца за три, а, может быть, пять“. Так подходить к языку нельзя, это мифы, и когда они столкнутся с реальностью, у вас могут опуститься руки и вы сдадитесь», — сказал Ивченко.

Новичкам лучше заниматься не с носителем языка, а с представителем своей культуры, поскольку он при освоении китайского сталкивался с характерными трудностями.