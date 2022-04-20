Россиянам дали советы по генеральной уборке перед Пасхой

Весной хочется устроить генеральную уборку, однако подступиться к этому делу может быть непросто. Руководитель клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук в разговоре с «ФедералПресс» дала несколько советов, которые сделают уборку приятным и легким занятием.

Убираться лучше в хорошем настроении и под музыку. Сначала нужно разобрать завалы на столах и в шкафах — это уже заметно «освежит» пространство.

«Каждый может убраться в своей комнате, разобрать завал на столе: выбросить старые тетради, ручки, фломастеры, это очень освежит рабочую поверхность, и будет уже половина дела в уборке», — считает Савчук.

Очень важно обратить внимание на те места в квартире, до которых при обычной уборке дело не доходит — антресоли, углы. При генеральной уборке стоит также почистить от пыли и грязи люстры, розетки и двери. Окна весной лучше помыть, чтобы сквозь них проходило больше света, а также постирать шторы, на которых скапливается большое количество пыли.

Главное, чтобы уборка была приятным занятием, а не наказанием. Если сложно сделать все в один день, можно разделить уборку на этапы, или делегировать часть задач другим членами семьи.