Россиянам дали советы по борьбе с обманом в кассовых чеках

Самым популярным обманом в магазине является несоответствие цены на товар, указанной в чеке и на ценнике. Бороться с ним легко — нужно требовать пробить товар по ценнику.

Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев в беседе с изданием «Прайм» отметил, что в магазинах используют и другие приемы обмана: в чек могут включить товар, который покупатель фактически не брал, либо пробить один и тот же продукт два раза.

«Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее», — рассказал эксперт.

Если покупатель обнаружил нарушения, он может потребовать пробить товар по ценнику либо вернуть деньги. Если кассир отказывается выполнить вашу просьбу, тогда необходимо требовать вызвать администратора или директора.

«Если продавец отказывается, попросите вызвать администратора или директора магазина и сообщите ему о проблеме. Ссылайтесь на закон „О защите прав потребителей“ и статью 14.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — добавил он в разговоре с изданием.

Если администратор или директор отказались вернуть деньги или пробить товар по ценнику, тогда можно в письменной форме предъявить руководству магазина официальную претензию, где будут указаны конкретные требования. Если руководство отказалось удовлетворять жалобу, тогда следует обратиться в управление Роспотребнадзора, в заявлении указав наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение. К заявлению нужно приложить ответ из магазина, фотографию ценника, сделанную в магазине, и копию чека. За такой обман предприниматель может получить штраф до 50 тысяч рублей.