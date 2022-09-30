Россиянам дали советы по борьбе с фейками о частичной мобилизации | 360°

Россиянам дали советы по борьбе с фейками о частичной мобилизации
Глава лиги безопасного интернета Мизулина: число фейков о мобилизации превысило 7 млн
РИА «Новости»
Количество выявленных фейков о частичной мобилизации по данным на утро пятницы, 30 сентября, превысило семь миллионов. Достоверной информации сейчас недостаточно, а вопросов у людей очень много. Этой ситуацией воспользовались недобросовестные люди и откровенные провокаторы. Об этом «360» заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она подчеркнула, что созданием и распространением фейков сейчас занимается более 20 тысяч специалистов, в их числе есть украинские провокаторы и представители других стран.
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«Самое главное органам власти оперативно опровергать такую недостоверную информацию. Максимально давать людям разъяснения, потому что вопросов очень много о частичной мобилизации. Очень важно оперативно отвечать на все запросы, которые от граждан поступают. Нужно быть более открытыми в текущей ситуации и рассказывать то, как все происходит на самом деле», — заявила Мизулина.
Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что людям, которые оказались в потоке информации, стоит обращать внимание только на официальные источники, не доверять непроверенным новостям, особенно сообщениям, которые приходят через мессенджеры.
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«Нужно всегда смотреть, какой источник информации, кто это распространяет. Попробовать пробить через поисковую систему другие новости по этой теме. У каждого СМИ и журналиста свой стиль, свой язык. У фейковых сообщений один или два варианта текста, которые распространяются. Это главный момент, который должен насторожить», — посоветовала Мизулина.
При этом эксперт добавила, что если информация пришла в мессенджер с неизвестного номера и доверия она не вызывает, то можно обратиться в полицию или Роскомнадзор. Они помогут установить провокаторов, которые делают подобные рассылки.