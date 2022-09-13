Россиянам дали советы по безопасному оформлению кредита | 360°

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Россиянам дали советы по безопасному оформлению кредита

Адвокат Голенев: при оформлении кредита нужно внимательно читать договор

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При получении кредита человеку следует быть особенно внимательным. Адвокат, управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслава Голенева дал советы россиянам по безопасному оформлению кредита.

Первое, что рекомендовал Голенев в беседе с агентством «Прайм», это внимательно читать договор, а еще лучше — «консультироваться с адвокатом».

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Также Голенев отметил, что люди часто берут ипотеку без расчета платежей и собственных финансовых возможностей. Если выплатить искомое не удастся, потерять можно не только ипотечную квартиру, но и другое имущество.

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Адвокат посоветовал россиянам быть внимательными и не забывать про условия «с подвохом». Их могут поместить внутрь «обычных условий». Голенев рекомендовал обратить особое внимание на пункты, которые касаются действий банка в случае просрочки по выплатам.

Адвокат напомнил и про случаи, когда кредит оформляют супруги, но потом они разводятся. Голенев рекомендовал перед взятием кредита оформить брачный договор.

В Госдуме предложили запретить выдавать кредиты и займы населению без личного присутствия в финансовой организации при условии отсутствия юридически оформленной доверенности. «Излишняя простота» получения кредитов и займов является серьезной проблемой в стране, считает депутат Виталий Милонов.

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