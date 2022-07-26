Россиянам дали советы, куда пристроить домашнего питомца во время отпуска

Ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал россиянам, куда можно пристроить своих животных на период отпуска. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам эксперта, стоит не забывать, что многие гостиницы разрешают останавливаться вместе с животными. Если же такой вариант не подходит, то можно обратиться за помощью к родственникам или друзьям.

Уражевский отметил, что с кошками ситуация обстоит немного проще, чем с собаками.

«Если с детства щенок социализирован, общается, бывает в разных местах — для него не проблема поменять дом. Но некоторые породы — чау-чау, сиба-ину, среднеазиатская и кавказская овчарки — они, конечно, привыкают к одному месту», — сказал кинолог.

Он добавил, что желательно заранее познакомить собаку с новым местом и новыми людьми, чтобы она успела привыкнуть до отъезда. Если родсвенники или друзья отказались разместить животное у себя, то можно оставить его в гостинице под наблюдением камер.