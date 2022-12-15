Общество 15 декабря 2022, 11:50 Россиянам дали советы, которые улучшат качество сна Мобильный телефон необходимо убрать от глаз за час до сна

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В современном мире с его бешеным ритмом жизни все больше людей разных возрастов жалуются на проблемы с засыпанием. Наладить сон можно, если придерживаться определенных советов, сообщил сайт «Ридус».

Рекомендуется заводить будильник не на мобильном телефоне, а на специальном механическом будильнике. Также за час до сна необходимо исключить пользование гаджетами.

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Не стоит забывать и о расслаблении - перед сном можно принять ванну и сделать успокаивающую медитацию. Свою рабочую деятельность не нужно осуществлять в кровати, лучше всего себе организовать рабочее пространство где-нибудь в другом месте.

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Кроме того, людям с бессонницей требуется сократить потребление кофеина в течение дня. Не рекомендуется также перед сном злоупотреблять алкоголем.