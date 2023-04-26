Общество 26 апреля 2023, 10:55 Россиянам дали советы, как вести себя при встрече с гадюкой Завлабораторией Борис Самойлов: ни в коем случае не стоит беспокоить гадюку

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Завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в разговоре с ИА НСН рассказал, как вести себя в лесу, если вы случайно наткнулись на гадюку.

В первую очередь, специалист порекомендовал отойти в сторону, чтобы не вызвать у змеи агрессию.

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«Нужно отличить ее от ужа. Это очень легко сделать. У основания головы ужа два симметричных оранжевых или ярко-желтоватых пятна — с правой и с левой сторон головы», — добавил Самойлов.

В большинстве случаев все зависит от действий человека. Несмотря на то, что укус этой змеи сопряжен с определенными болевыми ощущениями, смертельный исход для взрослого человека практически исключен.