26 апреля 2023, 10:55
Россиянам дали советы, как вести себя при встрече с гадюкой
Завлабораторией Борис Самойлов: ни в коем случае не стоит беспокоить гадюку
Завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в разговоре с ИА НСН рассказал, как вести себя в лесу, если вы случайно наткнулись на гадюку.
В первую очередь, специалист порекомендовал отойти в сторону, чтобы не вызвать у змеи агрессию.
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«Нужно отличить ее от ужа. Это очень легко сделать. У основания головы ужа два симметричных оранжевых или ярко-желтоватых пятна — с правой и с левой сторон головы», — добавил Самойлов.
В большинстве случаев все зависит от действий человека. Несмотря на то, что укус этой змеи сопряжен с определенными болевыми ощущениями, смертельный исход для взрослого человека практически исключен.
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