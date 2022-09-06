Россиянам дали советы, как ухаживать за кожей после жаркого лета | 360°

Общество 06 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам дали советы, как ухаживать за кожей после жаркого лета Дерматолог Мирзоева: после жаркого лета необходимо увлажнять и питать кожу кремами

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Ведущий врач-дерматолог, косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura Зайнаб Мирзоева в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, как необходимо ухаживать за кожей после жаркого лета.

«В осенне-зимний период кожа становится сухой и чувствительной. Это связано с обезвоженностью и нарушением барьерных функций. Появляются покраснения — так сосуды реагируют на похолодание. Наблюдается потеря тонуса. Утолщается роговой слой», — сообщила медик.

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Она посоветовала придерживаться главных принципов осеннего ухода — увлажнять, питать и защищать. Для кожи лица можно делать химические пилинги, которые устраняют пигментацию и сужают поры.

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«Также осенью рекомендуется начать интенсивно увлажнять кожу с помощью мезотерапии или биоревитализации. Для пациентов с постакне осень — самое время начать курс лазерной шлифовки», — добавила дерматолог.

Мирзоева посоветовала покупать кремы с гиалуроновой кислотой, витаминами А, С, Е и натуральными маслами.

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