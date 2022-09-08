Россиянам дали советы, как справиться с осенней хандрой | 360°

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Россиянам дали советы, как справиться с осенней хандрой

Психолог Варская: одежда ярких цветов, музыка и фильмы помогут преодолеть осеннюю хандру

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Психолог Наталья Варская в разговоре с Ura.ru сообщила, что побороть осеннюю хандру можно с помощью одежды ярких цветов, музыки и фильмов, поднимающих настроение. 

По словам эксперта, многие люди в этот период спасаются советскими фильмами. 

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«Цветотерапия действует. Надо одеваться поярче, дома покрывала сменить. В жару уместны холодные тона, и кажется, что прохладнее. А тут, наоборот, нужны теплые, оранжевые, желтые, яркие. Также на кого-то позитивно действует музыка. У всех разные вкусы, но если человек заметил, что какую-то песню слышит и ему лучше становится, нужно продолжать слушать. Или какие-то фильмы смотреть. Я знаю, что многие советскими фильмами спасаются», — сообщила она.

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Варская уточнила, что особенно опасен период осени для людей с приобретенными минусами психологического состояния.  

«А если есть изначально уже генетические от рождения или приобретенные минусы психологического состояния способности к адаптации, тогда у него всякие последствия могут быть, в том числе депрессия, а это заболевание», — резюмировала психолог. 

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