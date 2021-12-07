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    07 декабря 2021, 18:23

    Россиянам дали советы, как спастись во время стрельбы

    Дарья Морозова

    Россиянам дали советы, как вести себя, если кто-то в общественном месте открыл стрельбу. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    В первую очередь не стоит паниковать. Именно спокойное состояние поможет выжить в экстремальной ситуации.

    Не стоит и медлить: нужно постараться скрыться из поля зрения стрелка, если это возможно. Если нет — нужно постараться быть максимально неприметным. В крайнем случае нужно быстро лечь на и положить руки рядом с головой.

    Если скрыться удалось, нужно убежать на безопасное расстояние от места происшествия, вызвать полицию и скорую помощь.