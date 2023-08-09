Общество 09 августа 2023, 12:19 Россиянам дали советы, как спастись от экстремальной жары KP.RU: россиянам следует временно перебраться с кровати на пол

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Холодный воздух всегда скапливается внизу, а это означает, что сон на полу поможет легче перенести жаркую погоду. Такой совет россиянам дали журналисты kp.ru.

Последние исследования ученых показали, что мята активизирует белок, отвечающий за холод. Если добавить это растение в напиток, то ощущение температуры изменится.

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Специалисты выяснили, что во время жаркой погоды лучше отказаться от сладостей и других быстрых углеводов. Такая пища плохо влияет на потоотделение и способность организма охлаждать себя самостоятельно. А вот пить чай во время зноя не просто полезно, а даже нужно. Горячие напитки, также как и острая пища, ускоряют кровоток и усиливают выделение пота, который охлаждает тело.