Россиянам дали советы, как преодолеть страх публичных выступлений

Президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины Анастасия Преображенская назвала несколько способов, как можно преодолеть страх публичных выступлений. Об этом написал сайт «Дни.ру».

Во-первых, она отметила, что страх выступлений, по оценкам специалистов, свойственен 95% людей на земле и находится на третьем месте после страха смерти и одиночества. Человеку нужно прожить этот страх, а после понять, что люди, сидящие в аудитории, полностью понимают его и находятся на его стороне.

Преображенская также считает, что залогом хорошего выступления станет установка о том, что ваш рассказ важен и интересен. Спикеру не стоит забрасывать данными, цифрами и объемом информации людей, которые его слушают. Все это можно добавить в презентацию со слайдами и картинками.

Кроме того, выступающий должен подготовить текст на бумаге, но ни читать его, чтобы не потерять внимание аудитории. Ему достаточно выбрать пять-семь ярких тезисов и рассказывать их своими словами. Также эксперт посоветовала не дублировать ту информацию, которая есть в презентации.

Перед выступлением, в случае сильного волнения, можно сделать дыхательную гимнастику. Несколько медленных вдохов-выдохов смогут нормализовать пульс.

Громкость и скорость речи на выступлении должна быть выше среднего, спину необходимо держать прямо, а ноги поставить ровно, без скрещиваний. При этом эксперт советует спикеру все время смотреть в зал и устанавливать со зрителями контакт с помощью глаз. Таким образом, каждый сидящий в зале почувствует, что вы разговариваете с ним напрямую.

В случае, если теряется контакт с аудиторией, можно провести какой-либо интерактив и задействовать несколько человек в своих упражнениях.