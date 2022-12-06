Общество 06 декабря 2022, 10:43 Россиянам дали советы, как правильно выбрать красную икру

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в разговоре с радиостанцией Sputnik дал совет, как выбрать качественную красную икру.

По его словам, некоторые продавцы продают несвежую или приготовленную с нарушением санитарных норм продукцию. При покупке икры, в первую очередь, стоит обращать внимание на упаковку.

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«Покупатель может себя обезопасить от недобросовестно произведенной красной икры, выбирая жестяные банки, на крышках которых изнутри выбита дата упаковки», — сказал Савельев.

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Он отметил, что дата должна совпадать с периодом нереста лососевых, который длится с июня по октябрь. Икра должна быть упакована на Камчатке.