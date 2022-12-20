Общество 20 декабря 2022, 11:45 Россиянам дали советы, как правильно подобрать елочные игрушки Гендиректор компании игрушек Емельянова: каждая игрушка художника отличается

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Гендиректор компании, которая производит елочные игрушки ручной работы, Светлана Емельянова в разговоре NEWS.ru рассказала, как подобрать новогодние шары грамотно и украсить свой дом к Новому году.

По ее словам, некоторые магазины преподносят новогодние игрушки как хенд-мейд, однако на самом деле они печатаются на специальной машинке. Игрушка, которую выполнял художник, всегда будет отличаться оригинальностью и непохожестью на другие.

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«Если слой идет абсолютно ровный, картинки абсолютно одинаковые, идентичные, то это 100% печать, потому что рукой художника каждый шарик отличается», — сообщила Емельянова.

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Эксперт добавила, что игрушки ручной работы смотрятся на елке более выигрышно, чем обычные пластиковые. На ее взгляд, красиво миксовать игрушки художника с однотонными шарами. Таким образом, новогодняя елка получится более стильной и праздничной.