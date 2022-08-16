Россиянам дали советы, как подготовиться к наступающей магнитной буре

Кардиолог, терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова рассказала, как подготовиться к мощной магнитной буре, которая прогнозируется на Земле вечером 16 августа. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам медика, в первую очередь меры следует принять метеозависимым людям и людям с хроническими заболеваниями.

«Правда, как обычно, находится где-то посередине. Полностью отрицать воздействие магнитных колебаний неправильно. Им наиболее подвержены гормонально неустойчивые люди: маленькие дети, подростки, беременные, женщины перед менопаузой и пациенты с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми. В период магнитных бурь и в течение 2 суток после них наблюдается повышенная частота госпитализаций людей с инфарктами, инсультами, гипертоническими кризами, повышается частота суицидов. Таким образом, все проблемы в организме обостряются <…>», — сказала Юсупова.

Медик отметила, что обычный человек во время магнитной бури может ощущать усталость, слабость, головные боли, а у людей с хроническими заболеваниями могут появиться достаточно серьезные проблемы.

Чтобы избежать непредвиденных опасностей, врач советует отложить на опасные дни поездки за рулем, по возможности не спускаться в метро и избегать стрессовых ситуаций.

«Если что-то не так, если появилась одышка, боли в сердце, давление не снижается, обращайтесь к врачу. Для кардиологических пациентов особенно опасно промедление в помощи», — резюмировала Юсупова.