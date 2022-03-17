Россиянам дали советы, как перестать читать негативные новости

Врач Verba Mayr Инна Решетова заявила, что каждодневное чтение плохих новостей может сказаться на здоровье. Думскроллинг, по ее словам, можно объяснить биологическими особенностями человека. О том, как перестать читать негативную информацию, она рассказала «Газете.ru».

«Увы, это не проходит для организма даром — длительное действие гормонов стресса отрицательно влияет на все системы, приводя к нарушению метаболизма и провоцируя скрытый генерализованный воспалительный процесс, который сложно определить на ранних стадиях. Развиваясь, он неизбежно вызывает сбои в работе важнейших органов, болезни обмена, преждевременное старение», — отметила Решетова.

Для того, чтобы минимизировать негативную информацию, которую содержат в себе новостные ленты, можно уйти в небольшой незапланированный отпуск. Его лучше всего провести где-нибудь на природе, где не ловит интернет и нет необходимости пользоваться мессенджерами.

Решетова рекомендует отправиться на дачу, либо купить детокс-программу. «Это поможет выйти из дурного цикла фрустрации и существенно укрепит ментальное здоровье», — заключила терапевт.