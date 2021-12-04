Россиянам дали советы, как не стать жертвой гололедицы

Зимой людям на улице нужно ходить маленькими шагами и носить правильную обувь, чтобы не получить травм при гололедице. Об этом врач Артем Николаев рассказал РИА «Новости».

От каблуков и высокой платформы на зимнее время нужно отказаться. Стоит выбирать ботинки с толстой рельефной подошвой и хорошим сцеплением с поверхностью. Если не хочется отказываться от любимой пары обуви, можно купить антигололедные насадки.

Ходить по наледи врач посоветовал маленькими шажками, смотреть под ноги и наступать на всю подошву. При спуске по обледеневшей лестнице лучше держаться за поручни.

Сумка на одном плече смещает центр тяжести, поэтому ее лучше заменить на рюкзак. Руки в карманах держать не стоит, ими лучше балансировать, чтобы сохранять равновесие.

Пожилым людям Николаев посоветовал использовать на улице трость с резиновым или острым наконечником.

Если начинаете падать, то лучше присесть, сгруппироваться и падать на бок. Чтобы избежать переломов и травм, не выставляйте руки вперед и не отклоняйтесь назад.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее рассказал, какие напитки помогут не заболеть зимой.