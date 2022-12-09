Общество 09 декабря 2022, 18:40 Россиянам дали советы, как не отвлекаться на смартфон

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Россиянам дали советы, как не отвлекаться на смартфон во время важных дел. Об этом сообщило издание «Ридус».

Для начала следует отключить все уведомления или даже перевести устройство в авиарежим. Каждый раз, когда хочется взять его в руки, следует спросить себя, принесет ли это какую-то пользу.

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Также можно во время работы класть телефон в другой комнате, заранее предупредив всех, что вы какое-то время не будете отвечать на сообщения и звонки.

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Кроме того, существует метод Pomodoro. Он заключается в делении времени: 25 минут — работа, 10-15 минут отдых. Во время отдыха можно посидеть в телефоне, но после его окончания нужно вернуться к работе.