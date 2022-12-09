09 декабря 2022, 18:40
Россиянам дали советы, как не отвлекаться на смартфон
Россиянам дали советы, как не отвлекаться на смартфон во время важных дел. Об этом сообщило издание «Ридус».
Для начала следует отключить все уведомления или даже перевести устройство в авиарежим. Каждый раз, когда хочется взять его в руки, следует спросить себя, принесет ли это какую-то пользу.
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Также можно во время работы класть телефон в другой комнате, заранее предупредив всех, что вы какое-то время не будете отвечать на сообщения и звонки.
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Кроме того, существует метод Pomodoro. Он заключается в делении времени: 25 минут — работа, 10-15 минут отдых. Во время отдыха можно посидеть в телефоне, но после его окончания нужно вернуться к работе.
Смартфоны
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