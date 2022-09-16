Россиянам дали совет, как научиться делать важные дела в первую очередь | 360°

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Россиянам дали совет, как научиться делать важные дела в первую очередь

Психолог Гладышева: нужно понять причину, почему человек откладывает выполнение дел

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Психолог Марина Гладышева в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказала, каким образом можно перестать откладывать важные дела на потом, а научиться делать их в первую очередь.

По словам специалиста, некоторые люди так устроены, и для них это норма. Если же человек считает это проблемой, то ему самому необходимо разобраться в причинах.

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«Некоторые люди просто так устроены. и для них норма откладывать все на последний момент. Когда накапливается много дел, они собираются с силами и могут все выполнить. Нужно понять причину, почему человек откладывает выполнение дел. Ему может быть тяжело или он боится, это неинтересно или слишком сложно, может, придется многое в жизни поменять, чтобы принять решение», — сообщила Гладышева.

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Откладывание дел — не страшно, с этим не нужно бороться, считает специалист. Она советует подумать над тем, как помочь себе и избавиться от мешающей в жизни прокрастинации.

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