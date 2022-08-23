Россиянам дали советы, как легче перенести перелет

Журналисты «ФедералПресс» собрали рекомендации для путешественников, как сделать полет на самолете максимально комфортным и приятным.

В первую очередь они порекомендовали взять с собой все необходимые вещи, которые в любую минуту могут понадобиться в самолете. Например, средства личной гигиены, средства от кишечного дискомфорта, капли для глаз, препараты от аллергии, болеутоляющие, средства от мигрени и капли для носа.

Максимальный комфорт в полете помогут создать такие вещи как маска для сна, подушка-подголовник, тапочки, плед, беруши.

В том случае, если вы летите в западные страны, старайтесь ложиться спать перед поездкой позже, чтобы подстроиться под время в другой стране. Если же в восточные — ложитесь раньше.

Что касается выбора места на борту, лучше не пренебрегать данным вопросом, особенно если перелет длиться более пяти часов. Следует помнить, что ряды у аварийных выходов обладают большим местом для ног. Меньше всего тряска ощущается в местах, расположенных над крылом, а сильнее всего — в хвостовой части.

Во время перелета лучше не употреблять алкоголь, кофе и газированные напитки. Все они могут вызывать дискомфорт в органах ЖКТ. Также на борту самолета не рекомендуется есть молочные продукты.