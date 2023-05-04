04 мая 2023, 14:13
Россиянам дали советы, как действовать при внезапной остановке лифта
Алексей Зоточкин: пытаться самостоятельно выбраться из застрявшей кабины лифта опасно
Технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Зоточкин в разговоре с радиостанцией Sputnik дал советы россиянам, какие меры предпринимать при резкой остановке лифта.
Как отметил специалист, пытаться самостоятельно выбраться из лифта опасно.
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«Если лифт остановился, ваша задача — обратиться за помощью, нажав кнопку вызова диспетчера. Если по какой-то причине связь с аварийной службой не работает, попробуйте позвонить с мобильного телефона», — сообщил Зоточкин.
Самым безопасным действием будет отойти от дверей и стать в центр кабины. Можно криком привлечь людей, чтобы те вызвали аварийную службу, резюмировал эксперт.
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