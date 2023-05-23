Общество 23 мая 2023, 12:18 Россиянам дали советы, как быстро рассчитаться с ипотечным кредитом NEWS.ru: досрочное погашение ипотечного кредита для заемщика выгодно почти всегда

Читать 360tv в

Журналисты издания NEWS.ru выяснили, как быстро рассчитаться с ипотечным кредитом. В первую очередь, финансовые эксперты рекомендуют погашать кредит досрочно.

В одном случае следует прийти в банк и лично написать заявление на досрочное погашение, где-то заявление можно подать в электронном виде или внести деньги на счет.

Реклама

Также банковские специалисты рекомендуют пользоваться материнским капиталом для погашения ипотечного кредита. Его максимальный размер в 2023 году составляет 775 628,25 рубля. Этими деньгами можно полностью закрыть кредит.

Кроме того, россиянам напомнили о возможности получения налогового вычета. Существует вычет за покупку жилья, а также вычет за уплаченные проценты.