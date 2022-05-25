Россиянам дали советы, как быстро и выгодно сдать квартиру в аренду

Эксперты по недвижимости подготовили набор полезных советов, которые помогут сдать квартиру в аренду быстро и на выгодных условиях. Об этом написала «Российская газета».

Сперва они советуют арендодателям провести небольшой косметический ремонт, однако его стоимость не должна превышать сумму более трех арендных ставок. При этом эксперты уточняют, что все зависит от финансовых возможностей владельца квартиры или дома.

Далее следует правильно подать объявление. Эксперты советуют делать качественные фотографии, не искажать информацию, а также указывать точные технические характеристики и конкурентные преимущества жилья.

Хозяевам квартиры также рекомендуется сделать фото не только комнат, но и санузла, кухни, балкона, сообщили «Дни.ру».

Во время показа квартиры потенциальным арендонанимателям не стоит жаловаться на предыдущих жильцов. При этом после сдачи квартиры не стоит беспокоить квартирантов постоянными визитами.