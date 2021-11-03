Россиянам дали совет, как сэкономить на коммуналке

Длинные выходные — хороший повод проверить системы у себя дома и узнать, не тратите ли вы лишнюю воду. Об этом «ФедералПресс» рассказала начальник управления по организации сбытовой деятельности ГК «Росводоканал» Тамара Ликсукова.

Ликсукова пояснила, что если дома есть протечки в кранах или трубах, их обязательно нужно починить. Из капающего крана за месяц может утекать до 170 литров воды. Кроме того, можно научиться экономить воду, выполняя привычные действия.

«Сэкономить значительный объем жизненно важного ресурса, а значит и ваших денег, поможет использование душа вместо ванны, для наполнения которой требуется в три-четыре раза больше воды. Если при мытье рук открывать кран наполовину, и закрывать — когда чистите зубы или бреетесь», — сказала специалист.