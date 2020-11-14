Россиянам дали совет, как не ошибиться при подборе одежды

В этот момент она разбирала наряды участник программы. Одна из женщин выбрала для себя комплект одежды голубых оттенков, а другая — коричневых.

«Есть очень серьезная опасность, когда по старинной советской привычке люди подбирают одежду в тон, очень легко ошибиться», — заявила Хромченко.

Она пояснила. что разница между оттенками должна быть очевидной. Не надо выбирать сапоги того же цвета, что и жакет. По словам эксперта, к коричневым платьям и куртке одной из участниц отлично подошли бы сапоги с красноватым или зеленоватым отливом. Они бы явно отличались от остального наряда.

Участница в голубом выбрала юбку бирюзового оттенка, которая не сильно констатировала с остальными вещами, которые были на ней надеты. Хромченко отметила, что в этом случае лучше выбирать нежно-розовые вещи, можно остановить свой выбор и на зеленом и даже фиолетовом цвете, главное, чтобы он был мягким.