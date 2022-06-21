Россиянам дали совет, как не мешать соседям при ремонте

Глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова рассказала, что перед ремонтом следует хорошо изучить режим тишины, чтобы не мешать соседям. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным ИА Nation News, она напомнила, что нельзя выполнять шумные работы ночью. Также стоит выяснить, какие ограничения есть в дневное время.

Белехова добавила, что лучший способ сохранить нормальные отношения с соседями — предупредить их заранее. Стоит обговорить, в какие часы им не особо мешает шум, например, при использовании перфоратора.