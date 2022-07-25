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    25 июля 2022, 10:21

    Россиянам дали совет, как избежать импульсивных покупок

    Психолог Гладышева: чтобы избежать импульсивных покупок, нужно найти способ переключения

    Оксана Лавнюженко

    Для того, чтобы избежать спонтанных покупок, необходимо найти способ переключения. Об этом рассказала психолог и коуч Марина Гладышева, передала «Вечерняя Москва».

    Россиянам дали совет, как избежать импульсивных покупок

    Специалист добавила, что человеку необходимо понять, что еще ему приносит удовольствие помимо вещей. Кроме того, в момент совершения покупки стоит обратить внимание на свое состояние.

    «На практике, конечно, когда человек включается в этот процесс, анализировать поведение становится тяжело, но необходимо пытаться, если это действие приносит дискомфорт и создает большой убыток денежных средств», — сказала психолог.

    Гладышева уточнила, что чаще всего люди делают импульсивные покупки в плане одежды или бытовых вещей.

    «Почти исключено импульсивно купить машину или квартиру. Чаще всего импульсивные покупки представляют под собой бытовые вещи или предметы гардероба», — отметила специалист.

    В заключении она добавила, что в вопросе импульсивных покупок всегда нужно думать о том, что именно побуждает их совершать.