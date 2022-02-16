Хозяйкам дали совет, что делать, чтобы блины не прилипали к сковородке

Названы частые ошибки, из-за которых блины прилипают к сковородке. Об этом сообщило издание FoodMood.

По данным сайта utro.ru, в первую очередь следует разогревать сухую сковородку. И только после этого можно смазывать ее маслом. Кроме того, нужно не забыть добавить масло и в тесто.

Также следует в меру добавить муки. Если ее будет мало — блин будет невозможно перевернуть. А если много — то уже получатся оладьи. Не стоит перебарщивать также с сахаром и с яйцами. При переизбытке последних блины будут хрустящими и похожими на вафли.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко раскрыла секрет салата с креветками, благодаря которому ей удалось быстро похудеть. Для приготовления салата потребуются следующие ингредиенты: 400 граммов неочищенных креветок, пара помидоров, два зубчика чеснока, три веточки укропа или петрушки, семь столовых ложок сметаны 10% жирности и соль по вкусу.

Креветки нужно сварить и очистить. Чеснок необходимо мелко нарезать или пропустить через пресс, зелень измельчить, а помидоры нарезать дольками или кубиками. Затем все это следует положить в миску, посолить, перемешать и заправить сметаной.