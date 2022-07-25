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    25 июля 2022, 16:41

    Россиянам дали пять важных советов на время жары

    Полина Гребенщикова

    Жаркая погода вновь установилась во многих регионах России. Сайт kp.ru собрал пять важных советов медиков, которые помогут пережить жару.

    Россиянам дали пять важных советов на время жары

    Кондиционер очень помогает в жару, но не стоит ставить его температуру на минимальные значения. Это может привести к переохлаждению. Разница между температурой дома и на улице не должна превышать пяти градусов.

    Также не стоит в жару использовать вентилятор. Он может привести к простуде. При этом воздух, который перегоняет вентилятор, не охлаждается, что делает его использование бессмысленным.

    В жару нужно воздержаться от распития алкогольных напитков. Алкоголь сначала расширяет сосуды, а потом их резко сужает. Это может привести к проблемам со здоровьем.

    Не рекомендуются в жаркую погоду и сладкие газировки. Когда в крови оказывается сахар, организм начинает использовать свои водные резервы, чтобы снизить его концентрацию. Это может привести к обезвоживанию, которое в жару особенно опасно.

    Наконец, нужно быть осторожнее с пластиковыми бутылками. Если оставить такую бутылку на жаре, пластик нагреется и может начать выделять токсичные вещества. Поэтому бутылки с водой нужно хранить только в тени.