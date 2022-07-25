Россиянам дали пять важных советов на время жары

Жаркая погода вновь установилась во многих регионах России. Сайт kp.ru собрал пять важных советов медиков, которые помогут пережить жару.

Кондиционер очень помогает в жару, но не стоит ставить его температуру на минимальные значения. Это может привести к переохлаждению. Разница между температурой дома и на улице не должна превышать пяти градусов.

Также не стоит в жару использовать вентилятор. Он может привести к простуде. При этом воздух, который перегоняет вентилятор, не охлаждается, что делает его использование бессмысленным.

В жару нужно воздержаться от распития алкогольных напитков. Алкоголь сначала расширяет сосуды, а потом их резко сужает. Это может привести к проблемам со здоровьем.

Не рекомендуются в жаркую погоду и сладкие газировки. Когда в крови оказывается сахар, организм начинает использовать свои водные резервы, чтобы снизить его концентрацию. Это может привести к обезвоживанию, которое в жару особенно опасно.

Наконец, нужно быть осторожнее с пластиковыми бутылками. Если оставить такую бутылку на жаре, пластик нагреется и может начать выделять токсичные вещества. Поэтому бутылки с водой нужно хранить только в тени.