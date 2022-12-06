Общество 06 декабря 2022, 13:45 Россиянам дали четыре совета по быстрому похудению к Новому году Диетолог Маргарита Королева: необходимо завтракать в первый час после сна

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Близится Новый год, наступает время для красивых нарядов и ярких костюмов, поэтому многие россияне начинают худеть, чтобы поразить всех своим образом и фигурой. О правилах похудения рассказала сайту kp.ru диетолог Маргарита Королева диетолог Маргарита Королева

По словам специалиста, при похудении необходимо соблюдать четыре основных правила. Очень важно не употреблять в пищу много соли и не есть после 19:00. Также избавиться от лишнего веса помогут уменьшение порций и завтрак в первый час после пробуждения.

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Диетолог подчеркнула, что похудеть на 10 килограммов за месяц без вреда здоровью невозможно.

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