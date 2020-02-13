Россиянам дадут выходной в день голосования по Конституции

День, в который россияне пойдут голосовать за новые поправки в Конституцию, станет выходным. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

«Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников — первомайских или новогодних», — предупредил глава государства. Встречу президента с рабочей группой транслировал телеканал «Россия 24».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в будний день. Предварительно сейчас рассматривают среду, 22 апреля.

Как объяснил ранее сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас, сейчас рабочая группа обсуждает все возможные варианты по поводу дня голосования. И да, разумнее всего сделать этот день выходным, если будет принято решение о голосовании в будни.

По словам президента России, окончательное решение по поводу дня голосования должен принять ЦИК.

«Кроме ЦИКа этого никто не сделает… Я уже подпишу потом», — пообещал Путин.