Россиянам дадут время выйти из кредитных каникул «без напряга»

Попросить о кредитных каникулах россияне смогут последний день — эта программа истекает 30 сентября. Вопрос о ее продлении власти страны намерены обсудить.

Официальная позиция правительства и ЦБ пока не известна. Об этом РИА «Новости» рассказал глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

Он заметил, что людям необходимо предоставить достаточно времени, чтобы выйти из послаблений «без напряга».

Банковские льготы в России ввели для тех, кто пострадал от COVID-19. С просьбой о кредитных каникулах до 30 сентября включительно могут обратиться заемщики, которые заключили кредитный договор до 3 апреля 2020 года. В августе банки аннулировали порядка 15 тысяч заявлений россиян на этот счет.

Около 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы, которые были введены для пострадавших из-за пандемии, были аннулированы банками в августе.

В Госдуме уже выступили за продление этих льгот до весны следующего года для предпринимателей.

Бизнесу нужна поддержка, поскольку многие его представители по-прежнему несут убытки и полностью от последствий пандемии так и не оправились.