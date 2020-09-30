Россиянам дадут время выйти из кредитных каникул «без напряга»
Официальная позиция правительства и ЦБ пока не известна. Об этом РИА «Новости» рассказал глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.
Он заметил, что людям необходимо предоставить достаточно времени, чтобы выйти из послаблений «без напряга».
Банковские льготы в России ввели для тех, кто пострадал от COVID-19. С просьбой о кредитных каникулах до 30 сентября включительно могут обратиться заемщики, которые заключили кредитный договор до 3 апреля 2020 года. В августе банки аннулировали порядка 15 тысяч заявлений россиян на этот счет.
Около 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы, которые были введены для пострадавших из-за пандемии, были аннулированы банками в августе.
В Госдуме уже выступили за продление этих льгот до весны следующего года для предпринимателей.
Бизнесу нужна поддержка, поскольку многие его представители по-прежнему несут убытки и полностью от последствий пандемии так и не оправились.