Россиянам будут назначать пенсию по новым правилам

В 2021 году изменяются условия выхода на пенсию. Теперь женщины будут уходить в 56 лет и шесть месяцев, а мужчины в 61 год и шесть месяцев.

Размер пенсии будет зависеть от стажа. Чтобы получать не только социальную, но и страховую пенсию, нужно иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл. Если к моменту к достижению пенсионного возраста у человека недобор в баллах и стаже, то страховую пенсию ему не выплатят, человеку придется ждать социальную пенсию еще пять лет либо добирать стаж и баллы в ближайшие годы.

В следующем году планируют проиндексировать страховую пенсию на 6,3%, а социальную на 3,4%.

Заместитель главы фракции «Единой России» Андрей Исаев рассказал изданию «Коммерсант», что пенсионный фонд России не планирует массовых проверок пенсионеров на дополнительные доходы в 2021 году. Он добавил, что размер пенсии не зависит от доходов или имущества граждан. По словам Исаева, «Единая Россия» сейчас работает над сокращением проверок при назначении пенсий.

«В частности, мы сейчас работаем с Минтрудом над тем, чтобы для назначения пенсий по инвалидности и единовременных денежных выплат соответствующим гражданам не нужно было никак это подтверждать, писать заявление», — отметил он.