Россиянам будут давать бесплатные лекарства в течение двух лет после инфаркта и инсульта

Правительство России увеличило до двух лет срок, в течение которого больные сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать бесплатно лекарства. Ранее на медикаменты от государства перенесшие инфаркт и инсульт могли рассчитывать в течение года после болезни.

Поддержку льготники смогут получить с 1 января следующего года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

«Правительство увеличивает срок, в течение которого больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, с одного года до двух лет. Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания», — передал «Интерфакс» Мишустин.

Мишустин отметил, что Владимир Путин ранее говорил о важности сохранения оказания плановой медпомощи на должном уровне. Решение увеличить сроки выдачи бесплатных лекарств сердечникам, которое было принято правительством, должно помочь в выполнении поручения президента.

Сейчас на диспансерном наблюдении находится более 500 тысяч пациентов с такими заболеваниями. Многие из них переболели COVID-19.