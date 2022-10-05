Россиянам без трудового стажа предложили не выдавать микрозаймы | 360°

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Россиянам без трудового стажа предложили не выдавать микрозаймы

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить выдавать микрозаймы россиянам, имеющим трудовой стаж менее года или не имеющим его вообще. Об этом написал RT.

Он отметил, что многие микрофинансовые организации выдают займы, не интересуясь вопросом опыта работы и доходами заемщика. Это повышает риски граждан оказаться в тяжелой долговой ситуации.

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«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев», — говорится в обращении депутата на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

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