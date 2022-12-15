Общество 15 декабря 2022, 13:43 Россиянам без документов станет проще получить неотложную социальную помощь

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В Минтруде предложили разрешить россиянам, которым угрожает та или иная опасность, или которые попали в трудные жизненные обстоятельства, обращаться за услугой получения документов без паспорта. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект приказа.

По данным ведомства, заявление на оказание услуг будет составлено на основе акта опроса нуждающегося или его представителя. При этом предъявлять какие-либо дополнительные документы не придется.

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По словам члена Общественной палаты РФ Екатерины Фрыгиной, человек не должен остаться без поддержки просто потому, что у него нет паспорта.

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«Чтобы получить срочные социальные услуги, необходимо обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения либо в региональные некоммерческие организации», — добавила Фрыгина.

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