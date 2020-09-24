СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Стоимость приборов учета электроэнергии могут включить в коммунальные платежи россиян, что приведет к росту сумм в платежках. Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 миллиардов рублей в год.

ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другие профильные ведомства займутся проработкой соответствующего поручения правительства. Им предстоит обосновать точный объем роста платежей и придумать, как сгладить этот эффект, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Рост общего платежа ограничен предельными индексами, которые устанавливаются для каждого региона. Факторы, имеющие отношение к организации учета электроэнергии, вероятно, из-под него выведут.

По закону, вступившему в силу 1 июля 2020 года, гарантирующие поставщики электроэнергии должны устанавливать приборы в многоквартирных домах за свой счет. На сетевых компаниях эта обязанность ложится в коммерческом секторе и в частных домах. Невыполнение требований влечет за собой штрафы.

Этот же документ предполагает, что средства сетевой компании, которые она тратит на покупку, установку и замену приборов, могут включить в тариф и в плату за техническое присоединение. Окупаемость можно обеспечить и благодаря эффективности процессов.

У гарантирующих поставщиков расходы на умные счетчики включены в состав сбытовой надбавки. Однако прямой эффект от внедрения систем учета у них отсутствует — вложенные средства в полном объеме не вернуть.

До 6 октября ведомства должны предоставить предложения с описанием «дополнительного роста тарифов» на свет с учетом затрат на установку приборов в течение минимум трех лет. Новые потребители заплатят за техприсоединение, в том числе и цену прибора, в зависимости от потребляемой мощности — ниже или выше 670 киловатт. Счетчики участникам рынка разрешат устанавливать только отечественные, а сроки проверки старых увеличат.

Эксперты подсчитали, что для потребителя тарифы в целом вырастут на 60 миллиардов рублей в год. Это 1-1,2% роста конечной цены на электроэнергию. В последнее время коммунальные платежи дорожали в среднем по стране на 4%.